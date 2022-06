Casa elegante em estilo escandinavo

Sonha com um projecto fora do comum e com uma casa com um ambiente elegante e fresco? Os artistas do atelier Steinmetzdemeyer Architectes Urbanistes, que se caracteriza pelos seus trabalhos de design moderno e minimalista, criaram uma casa com um interior único inspirado no estilo escandinavo e com recurso a materiais de alta qualidade. O edifício que vamos ver preconiza uma abordagem inovadora no que diz respeito ao design de interiores e surge enquanto materialização de um projecto verdadeiramente representativo do século XXI. Os espaços da casa foram decorados em branco, em madeira natural e em cimento. Juntos, compõem uma atmosfera ampla e arejada e, ao mesmo tempo, inovadora.