Casa moderna construída num celeiro

Nesta imagem, temos a oportunidade de ver a outra extremidade do piso térreo que abriga um quarto e uma casa de banho. Acima deles, no primeiro andar, existe uma sala que serve, entre outras coisas, de local de trabalho cujas paredes têm apenas metade da altura total do espaço, combinando-o assim com o resto da casa. Pode-se, assim, permanecer nele a observar tudo o que acontece no piso térreo.

Provavelmente, o mais surpreendente é mesmo a casa de banho que parece conectada com a sala de estar, a cozinha e a sala de jantar, pois não são perceptíveis, à vista desarmada, portas ou paredes a separá-la do restante espaço. No entanto, após observar mais de perto e com atenção, é possível perceber a existência de uma porta deslizante da mesma cor das paredes quer no quarto, quer na casa de banho, oferecendo privacidade a quem os usa.