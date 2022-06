Quartos pequenos que parecem grandes

Bom esta dica é para quem vive sozinho dentro de um quarto pequeno, não iremos sugerir a um casal para colocar uma cama de solteiro dentro do quarto, as noite seriam um pouco 'apertadas'! Mas se no seu caso vive sozinho e a área do quarto não for a mais avantajada, então o melhor será mesmo por optar por uma cama de solteiro, é uma forma de não perderem tanto espaço, com o elemento mais vistoso do quarto - a cama. Terá assim, espaço para outras coisas, como uma mesa de cabeceira, uma cómoda ou algo que achar necessário ter por lá.

Se no entanto, divide o quarto com o seu companheiro, escolha uma cama mais estreita, os sommiers são perfeitos aliados nesta aventura da poupança de espaço.