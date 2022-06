Dicas inteligentes para transformar o seu sótão num canto de leitura

O próximo passo é escolher o mobiliário. O que comprar ou aproveitar? Pode ser uma decisão complicada, mas estamos aqui para o ajudar! Em primeiro lugar, foque-se no conforto – pois se for um apaixonado por livros, pode chegar a passar horas e horas enfiado no seu puff ou sofá a devorar folhas! Portanto, o primeiro ponto é escolher assentos que sejam confortáveis para si. Os puffs são bastante bons, pois pode ir alterando o seu formato para adquirir novas posições, não forçando o corpo a estar sempre da mesma maneira. Se preferir um sofá, opte por um onde se consiga deitar – por isso, no mínimo, com dois lugares ou um individual que tenha um pousa-pés à frente, para que possa esticar as pernas e sentir-se mais confortável e relaxado. As estantes são outro elemento importante, mas que podem ser substituídas por prateleiras, armários fechados ou pode simplesmente empilhar os seus livros no chão – o que pode funcionar no início da colecção, mas acredite que ao fim de uns meses já não será nada prático, além do que pode perder imenso espaço no chão.