De ruína a maravilhosa moradia: salvou-se um pedaço de História!

Construída em meados do século XVIII por Maclean of Coll, a “Casa Branca” é um edifício verdadeiramente sublime, especialmente agora que o gabinete WT Architecture o trouxe até ao século XXI sem comprometer a sua essência.

A estrutura principal foi encontrada intacta, apesar dos muitos anos de negligência e exposição aos mais diversos agentes erosivos. Uma das partes era, todavia, irreparável. Apesar disso, decidiu-se que a parte arruinada poderia ser parcialmente ocupada e conectada com os outros volumes. A ruína foi consolidada e as antigas paredes novamente erguidas através de entulho reciclado do próprio local e da pedra tradicional da ilha de Coll. Como pode ver pela imagem, uma secção da ruína foi deixada a descoberto, formando um pátio pitoresco que enfatiza o aspecto único do exterior.