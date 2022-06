De palheiro a casa de sonho

Sendo que o projeto de reabilitação pretendia respeitar a imagem e volumetria original dos edifícios, foi necessário demolir todos os acrescentos posteriores á época da primeira construção, que não respeitavam o traçado da arquitetura tradicional. A ampliação desenvolvida na antiga habitação procurou sobretudo integrá-lo na paisagem, destacando a nova intervenção através de materiais leves e contemporâneos. Funcionalmente, os espaços mais antigos com paredes pesadas acabaram por acomodar as divisões da casa que pressupõem um maior grau de intimidade e a sala e a cozinha foram incorporadas no novo espaço que estabelece um diálogo intenso com o exterior.

Dadas as reduzidas dimensões do palheiro, este espaço foi transformado de modo a acomodar apenas um estúdio polivalente. Acedido através da nível da cobertura da habitação, as paredes exteriores do volume foram mantidas, modificando o seu interior que criou um ambiente único, num miradouro sobre uma paisagem fantástica.