Uma fazenda transformada num maravilhoso turismo rural

Este quarto é especial. Tem detalhes mais modernos como a cabeceira da cama em couro negro com rebites ou a colcha aos pés da cama num tom de roxo idêntico ao das paredes do quarto. Os elementos rústicos são, no entanto, manifestos. Tal como na sala comum, o tecto é construído com vigas em madeira e as paredes são em pedra. Também o piso é em madeira, desta vez mais moderna e com um acabamento brilhante. As janelas tornam o quarto muito luminoso e facilitam uma permanente interacção com a natureza.