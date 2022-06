Uma casa que outrora foi um celeiro!

Neste artigo, vamos até Suffolk mostrar-lhe um celeiro abandonado, posteriormente recuperado pelo atelier Beech Architects. O antigo celeiro é agora uma casa com cinco quartos. A sua construção envolveu planeamento, levantamento arqueológico e outras burocracias que se devem ao facto de ser um edifício classificado.

A intervenção envolveu a total renovação da estrutura de madeira do celeiro que datava do século XVIII. Materiais tradicionais como a cal, a argamassa, o carvalho e a argila foram combinados com um isolamento térmico muito eficiente, uma bomba de calor e aquecimento por piso radiante. Estas modernas adições transformaram o frio e velho celeiro num espaço confortável, sustentável e de carácter familiar. As paredes existentes no interior e no exterior foram mantidas e o celeiro principal convertido num amplo espaço aberto com uma lareira virada para os dois lados que separa a cozinha da zona de estar. Os espaços restantes foram utilizados para abrigar os quartos.

Vamos conhecer este caricato projecto já premiado pela Suffolk Society of Architects for the Craftmanship Award.