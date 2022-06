Uma casa pronta em cinco dias? É possível!

A textura e a cor do contraplacado de bétula combinam na perfeição com o tom escuro do chão, fazendo um conjunto elegante com o sofá e o tapete felpudo onde saberá, por certo, muito bem colocar os pés. Estamos perante uma sala minimalista onde se pode desfrutar de uma vista maravilhosa, oferecida pela grande janela de vidro. A janela ocupa toda a altura e largura da parede em que se encontra, o que assegura uma generosa entrada de luz natural no interior. A decoração minimalista, a abundância de luz natural e a utilização de materiais com as características do vidro, fazem o espaço da sala parecer ainda mais amplo e espaçoso.