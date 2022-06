8 ideias para criar um terraço com barbecue

A quem ocorreria planear a construção de um barbecue com a chegada iminente do Inverno? A alguém cauteloso que gosta de se antecipar. Para fazer as coisas bem, há que fazê-las com calma. Por isso, se na Primavera e no Verão queremos desfrutar do ar livre, beber um cocktail e comer uns petiscos, devemos aproveitar os dias mais frios e nublados para começar a trabalhar.

A pensar nisso, e para quem tem o privilégio de ter um jardim ou um terraço, seleccionámos algumas propostas para construir uma zona de churrasco, ideal para organizar grandes convívios com amigos e família.

Primeiro, importa definir o espaço onde o barbecue vai ser montado. Depois, escolher o revestimento do tecto e do chão, os móveis e, não menos importante, a iluminação.

Veja as nossas sugestões para ter o seu oásis ao ar livre.