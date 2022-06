8 formas brilhantes de organizar a sua cave

Na passagem de ano, há uma resolução frequente: começar a ir para o ginásio. Começamos sempre com boas intenções. Prometemos a nós próprios ir várias vezes e não falhar o nosso compromisso com o exercício em circunstância alguma. No entanto, com o passar dos dias, as promessas ficam para trás. Mas, a desculpa de não querer sair de casa, de estar frio, chuva e vento lá fora, deixa de fazer sentido se criarmos um ginásio na cave de nossa casa. Mais confortável e prático é impossível.

Dependendo da dimensão do espaço, pode equipá-lo com mais ou menos máquinas de exercício, montando-o de acordo com o seu gosto e as suas necessidades. Aos poucos, vai-se tornando no seu próprio personal trainer.