Makeover de estilo rústico na sua cozinha!

Pensar que uma cozinha rústica é coisa de avózinhas, do passado ou ainda só para casas de campo, estará redondamente enganado. Nem sempre a opção de cozinha moderna agrada a todos, linhas direitas, simples, com cores lacadas, não é opção para todos. E ainda bem que assim o é, há estilos, feitios, tipos, cores, para todos os gostos. Se todos gostássemos do mesmo é que era algo de surpreendente e não teria tanta piada… A diversidade é muito mais rica!

As cozinhas rústicas podem ver vida dentro das habitações citadinas, se assim o pretender, trazer para dentro da sua casa, aquele lado do campo, onde as memórias de bons cozinhados revivem em nós, os cheiros que de lá provinham dos doces cozinhados das matriarcas. Aqueles Verões de infância, em que se passava nos campos em casas dos avós. Memórias, para alguns, tão boas, tão puras e verdadeiras, que o desejo de ter Aquela cozinha, é mais que um sonho, é sim a vontade de concretizá-la. Este tipo de cozinha traz uma sensação de paz, de calma e de aconchego ao espaço, que tem como principal objetivo, cozinhar e reunir toda a família, à volta de uns ricos festins, com aromas e sabores que excitam as papilas gustativas

E para que esta memória seja mais viva do que nunca, para que consiga ter um estilo rústico na sua cozinha, se esta tendência é aquela que pretende na sua casa, recomendamos que espreite estas fantásticas inspirações, acompanhadas de dicas que fervilham a todo o vapor! Depois só tem de 'cozinhar' estas sugestões e torná-las num prato final personalizado.

A nossa receita é esta: