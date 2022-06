6 erros a evitar ao decorar uma casa

Há zonas da casa que merecem ser decoradas com uma peça especial e única, mais escultural e que se distinga em relação às demais. Há os elementos básicos como as mesas, as cadeiras ou os candeeiros, mas as obras de arte são acessórios especiais que surgem em jeito de toque final que dá a alma ao espaço. São as peças de arte que trazem cor, um desenho inusitado, um olhar mais demorado ou a curiosidade de um convidado. Pode optar por quadros com paisagens, ilustrações, frases inspiradoras com uma tipografia interessante ou com uma fotografia de que goste especialmente. Pode também colocar uma escultura num local mais despido ou que tenha particular relevo no todo. No fim, verá como a sua casa ficou mais elegante e como saiu valorizada com esta adição. Inspire-se na imagem que lhe deixamos, proposta da ONE!CONTACT – PLANUNGSBÜRO.