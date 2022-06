85 m2: Apartamento fresco e contemporâneo

No quarto principal encontramos-nos com as cores que vimos anteriormente na sala principal: o vermelho, o branco e o negro. 3 cores que bem combinadas dão a luz a algo chamativo mas desta vez sereno e elegante como este espaço. De novo vemos como a luz reage no espaço e como a sua presença é uma mais valia.

A cabeceira de cama é de grande atracão e a mesma ocupa a parede por inteiro e ainda serve como suporte decorativo.