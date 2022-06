Como construir o seu próprio walk-in closet num quarto pequeno?

Passada a primeira fase e depois de ter definido o desenho do seu closet, é tempo de pensar com que materiais o quer construir. Madeira? Metal? E as cores? Mais claras, mais escuras, com padrões ou tecidos? É importante que se dedique a esta fase do seu projecto, para que o seu closet tenha a sua cara, para que se identifique com ele. Lembre-se que será um sítio onde passará algum tempo da sua vida, entre escolhas e indecisões de última hora, pelo que convém que seja uma zona da casa agradável para si. Caso seja para dividir com outra pessoa, também é bom que esta esteja envolvida no assunto para opinar acerca do que será melhor para si e, desta maneira, chegar-se a um acordo. Uma sugestão: opte por cores mais claras se for um quarto sem luz natural. Caso prefira tons escuros, tenha em atenção o próximo ponto.