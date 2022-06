7 passos para um telhado verde

De que vale sonhar com um telhado relvado, se não estiverem garantidas as questões de segurança e o sistema de drenagem adequado. Poderá ser muito bonito, mas se a água não for drenada, mais tarde ou mais cedo, o relvado acabará por morrer e as infiltrações no interior da habitação acabarão por surgir.

Um cenário que nem sequer queremos pensar. Por isso, antes de iniciar a construção da sua habitação com telhado verde, certifique-se junto do seu arquiteto que as condições técnicas estão salvaguardadas. Dado este passo, sonhe à vontade e de preferência com o céu estrelado!