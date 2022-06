Desfrute das melhores dicas para um sono perfeito!

Que elemento é o mais central dentro do nosso quarto? Qual é maior e mais vistoso? Qual é que chama mais a atenção? Qual é o refúgio das almas cansadas?

A cama, é claro!

É o centro de todo aquele espaço, a partir dela, ir-se-á construir e montar as restantes partes, dependente do seu tamanho, da sua forma, da sua estrutura. É o móvel principal, o primeiro a ser escolhido, todos os restantes virão por acréscimo a ela. O quarto seja pequeno ou grande, a cama irá caber, é claro que se terá de adaptar a cama consoante o tamanho do quarto, mas deverá ter sempre um tamanho mínimo para que a pessoa caiba lá deitada. Se o seu quarto for pequeno, o melhor será optar por um sommier, a própria cabeceira da cama ocupa algum espaço, mas poderá sempre criar a sua cabeceira, diretamente na parede, se assim o pretender.

Depois de terem escolhido o coração do vosso quarto, tudo será mais fácil, uma vez que já tem noção do espaço que dispõe e do estilo que poderá seguir a partir dela. Ela é o elemento mais marcante no quarto, que chama a atenção, é vistosa e bem jeitosa!