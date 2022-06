Como proteger a sua casa contra o frio extremo

Valerá a pena dizer que o inverno é frio? Não… Isso toda a gente sabe. O que provavelmente não saberá é que apesar de Portugal ser um país de clima temperado, é também um dos países onde se morre mais de frio. Espantado? As casas no nosso país normalmente não estão preparadas para temperaturas realmente baixas. Mas elas aparecem… E em algumas zonas chegam mesmo a ser de alguns graus abaixo de zero!

No interior do nosso país, onde o frio chega muitas vezes a congelar a água nas torneiras, este problema é especialmente delicado, sobretudo em construções da segunda metade do século passado. De facto as construções mais antigas, de pedra, taipa ou argamassa, eram bem mais eficientes em termos energéticos, mas a construção em massa, moderna , feita com materiais de fraca qualidade, veio agravar o problema.

Janelas sem vidros duplos. Paredes com apenas uma camada de tijolo. Tetos sem isolamento. Aquecimento ineficaz ou mesmo inexistente… Tudo isto colabora para que sintamos mais frio nas nossas casas, construídas num país temperado, do que sintam os habitantes de países nórdicos, onde as temperaturas são substancialmente mais baixas.

Se vive numa localidade onde as temperaturas podem ir abaixo de zero nos termómetros, e a sua casa não está ainda devidamente preparada para o frio este artigo é para si. Mas se já tiver feito alguns dos preparativos necessários, também lhe irá interessar, pois preparar uma casa para o frio é muito mais do que construção de base!

Venha connosco saber como pode preparar a sua casa para o frio extremo.