Uma casa familiar moderna para desfrutar

O desenho da casa distribui-se em 3 níveis: na planta baixa localizam-se todas as divisões sociais e um quarto de visitas; o segundo piso acolhe a suite principal e 3 quartos mais; e por ultimo, no terceiro andar, um amplo terraço que se estende ao longo de todo o perímetro da casa. Os 3 níveis estão ligados por uma fantástica escada de cimento e vidro. O desenho da escada contrasta com a a caixa arquitectónica desmaterializada que a contem. Assim, a partir do vazio e da luz, os arquitectos definiram os eles conectores que vinculam as diferentes caixas funcionais.