Moradia de Sonho

A implantação da casa teve como condicionantes a relação com a envolvente, a orientação solar e a inclinação significativa do terreno.

No piso superior, à cota do arruamento, temos um quarto principal com quarto de vestir e quarto de banho, dois quartos com quarto de banho, um escritório e uma sala de estar com varanda voltados para Poente. No piso inferior, temos a sala comum e a cozinha voltados para o jardim e para a piscina, e ainda a garagem, a lavandaria, a casa das máquinas e a zona de arrumos.

Por entre estes planos brancos, a vegetação destaca-se. Quer seja na fachada principal, na parte superior do terreno e de um só piso, ou no plano inferior, no interior do lote, o verde vivo da relva e arvores de pequeno porte, aliviam o ambiente.