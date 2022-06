O espaço exterior perfeito

A iluminação é algo que não pode faltar quando se trata de um espaço exterior no qual pretende passar momentos de qualidade. Se tivermos em conta as estações quentes, pensamos logo em noites de verão sentados cá fora. Para que as noites sejam mais agradáveis é importante que escolha a iluminação certa. E o que queremos dizer quando falamos em iluminação certa? Queremos dizer várias coisas distintas, sendo que a primeira e mais importante é sem dúvida a iluminação que cria um ambiente simpático, relaxado e descontraído, no qual a luz não é muito forte nem demasiado fluorescente. Uma luz quente mais ou mesmo ténue – que nos permita ver claro está! – é o que lhe aconselhamos. A imagem que escolhemos para ilustrar este parágrafo é muito representativa daquilo que lhe queremos dizer, uma vez que reune em si condições muito importantes. Em primeiro o facto de a luz emergir do chão direccionando-se para a parede faz com que haja uma superfície a ser iluminada que depois, expande a luz de uma forma muito mais uniforme. Se não tiver hipótese de direccionar a luz para a parede certifique-se que o foco se encontra num nível bastante inferior.