Quais são os elementos essenciais de uma casa ao estilo americano?

Com certeza já se deparou com vários filmes na televisão em que as casas americanas são elemento central. A verdade é que este estilo de casa é super comum e tem um conjunto de particularidades que se repetem de casa para casa. Provavelmente nunca terá pensado muito nisto, mas certamente sempre que vê uma casa americana terá o pensamento de familiaridade, que é como quem diz olha esta é mais uma como a outro daquele filme! .

Para que fique a saber quais são as principais características que estão quase sempre presentes, resolvemos escrever este artigo de forma a desmistificar tudo o que há para tal, no que diz respeito a casas de campo americanas. Quem sabe se para além de ficar a saber mais sobre o assunto, não fica também com ideias novas para a sua própria casa!

Voemos então até ao outro lado oceano!