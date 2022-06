Que tipo de utensílios não devem faltar na sua cozinha

Esta é uma daquelas sugestões que face à estação em que nos encontramos não sentimos assim a maior falta – ainda que para um jantar com amigos, com direito a cocktails, este seja bem vindo em qualquer altura do ano! – contudo, acredite em nós quando lhe dizemos que um frigorífico com máquina de fazer gelo integrada é algo de que podemos tirar muito partido. Imagine algo tão simples como ir buscar água, pois é a isto que nos referimos. Se por exemplo estiver com vontade de fazer um sumo da época – ai uns belos e docinhos morangos – e quiser que este seja ao mesmo tempo saboroso e refrescante basta que chegue ao pé do frigorífico, pressione o botão e voilá! Gelo para todos!