Prédio na Lapa com jardim e piscina!

As comunicações verticais entre pisos são asseguradas por uma escada comum que de desenrola no miolo do edifício. A mesma é totalmente em madeira, a nível de degraus e o corrimão faz-se junto à parede, por uma peça de madeira de cor branca que visto de repente parece fazer parte integrante da arquitectura e do gesso das paredes. De forma subtil, a luz volta artificial volta a estar presente e além de iluminar o caminho funciona também , como parte importante da decoração do espaço, valorizando todo o percurso.