7 truques para impressionar uma mulher com a sua casa!

Não estamos aqui a sugerir que altere de tal modo as suas fotos que deixem de ter a sua verdadeira essência, mas escolha as melhores de todas as que tem e trate-as antes de as colocar em molduras. Pode cortar, alterar um pouco as cores ou o contraste. Acredite, que este pequeno pormenor fará com que a mulher fique bem impressionada, quanto mais não seja por não ser uma das 8372893 que ela conhece que tira esse número de fotografias durante um jantar e torna públicas todas, mesmo que não haja sequer diferenças entre elas. Pode também conjugar fotos dentro de um tema ou ampliar uma foto, recortá-las e dividi-la em várias molduras, como se fosse um puzzle. Se é do tipo sem paciência para estas coisas, então opte por umas destas saídas: não exponha fotos (pelo menos não em demasia e nem que sejam pouco interessantes) ou peça ajuda a algum amigo com jeito para laboratórios de fotografias digitais.