8 cozinhas completas e sensacionais em espaços pequenos!

Começamos este livro de ideias com uma cozinha completa que, pese embora ser bastante pequena, destaca-se tanto quanto uma cozinha maior graças ao genial aproveitamento dos recursos disponíveis e do bom gosto com que foi organizada e decorada estando cada elemento no seu lugar devido.

Esta cozinha atrai a nossa atenção por surgir como um espaço cómodo apesar das suas dimensões relativamente reduzidas. A paleta cromática é decisiva para este resultado. O branco prevalece e é apenas intervalado com os armários superiores e balcão num vibrante tom de vermelho. A disposição em forma de “U” é frequente em apartamentos modernos onde o espaço escasseia e as famílias preferem áreas abertas em detrimento de divisões fechadas e claustrofóbicas. Assim, o balcão assume três funções: separa a cozinha em relação à sala, serve para a preparação de alimentos e, com a adição dos bancos, como superfície para refeições.