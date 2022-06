A sala contemporânea cool para um Inverno alegre

Os tons pastéis criam um efeito calmo e sereno, bem como um poderoso efeito visual dentro de uma sala, cativa e apazigua o nosso estado espírito, sem nos apercebermos, pois as cores têm um poderoso efeito em nós e as claras trazem-nos tudo aquilo que precisamos para relaxar, o termo exato que procuramos dentro da nossa sala.

As paredes e cortinas brancas são mais do que vistas, é claro que é uma cor interessante, mas se optarmos por outras cores claras, não estaremos a errar. Os tons pastéis transmitem paz, são calmos, é como se estas cores primárias fossem misturadas com branco, tornando-as menos vibrantes. Por isso, decorar as paredes e cortinas com estes funciona super bem, para aqueles que procuram um ambiente tranquilo, mas ao mesmo tempo com cor.

Já ouviu falar em Shabby Chic? Este nome foi usado pela designer inglesa Rachel Ashwell para descrever o estilo de decoração que se tornou moda na Inglaterra, durante os anos 70. Muitas cores pastéis, sofás com capas confortáveis, flores, móveis com aparência desgastada e muito estilo! A designer criou lojas a partir deste nome e desde então este termo ficou conhecido no mundo da decoração.

Uma moda que está a ganhar novamente terreno, mesmo no estilo contemporâneo e moderno, com móveis de linhas retas e outros acessórios mais atuais. Cortinas, papel de parede ou umas pinceladas de pinturas, nem que seja apenas numa das fachadas da sala, tem a cor que procura, para quebrar a monotonia do inverno.