7 dicas de armazenamento em casas pequenas

Uma das melhores opções para economizar espaço em casas pequenas é maximizar as paredes seja com prateleiras construídas ou com prateleiras embutidas. Na imagem que apresentamos, vemos o exemplo de um espaço onde as paredes foram aproveitadas, não só para se engastar prateleiras, como também para instalar uma lareira. Não acha uma ideia sensacional, especialmente para o Inverno?