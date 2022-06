Antes e depois: a recuperação de uma casa na Toscana

Parece que estamos perante uma outra casa. Mas não. É a mesma. Durante o trabalho de recuperação, demoliu-se parte da extensão do piso térreo que remonta à década de setenta, ampliando a casa em altura através da adição de um terraço na parte superior. Com esta operação, tentou-se harmonizar o exterior do edifício que agora surge num único volume compacto. As paredes, agora com um acabamento liso e em branco, têm um aspecto mais moderno e luminoso.