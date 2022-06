Projectar um closet no seu quarto em 6 etapas

Para construir um closet existem algumas dimensões básicas de que precisamos obrigatoriamente e que vão depender da largura das roupas que pretendemos pendurar. Será esta largura, geralmente de 60cm, a definir a profundidade da zona do armário destinada aos cabides. Para além desta dimensão, devemos contar ainda com o espaço de circulação que deve ter o dobro da profundidade do armário – cerca de 1.20cm – permitindo assim que uma movimentação sem constrangimentos. Já o comprimento do closet ficará definido de acordo com área do próprio quarto. Portanto, temos um espaço de 1.80m de largura e de comprimento variável de acordo com o quarto. Assim se determinará o tamanho do closet.