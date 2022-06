Como encontrar a mesa de centro perfeita

A mesa de centro nunca poderá ser muito alta, cortará a visão da televisão ou do panorama, deve ter sempre em atenção as dimensões do sofá, não queremos ter o queixo colocado à mesma, pois não? Idealmente uma mesa de centro tem entre trinta ou cinquenta centímetros, dependente do sofá e o que pretende fazer com a mesa, se quer por exemplo usá-la também como mesa de refeições rápidas, numa noite de muito cansaço, onde só apetece relaxar no sofá e não descolar de lá.

Uma mesa que corresponde a esse tamanho deixa o ambiente mais amplo visualmente. Se acha que a sua mesa poderia ter uns centímetros a menos, pode sempre optar por cortar um pouco os pés, você ou um profissional, para maior rigor. Assim, não tem necessidade de comprar uma nova mesa.

Uma mesa maior enquadra-se-á num estilo mais antigo, dos meados do século. Se optar por uma mesa muito baixa, praticamente ao nível do solo, neste caso deverá ter cuidado com o seu contorno, para não ser um perigo iminente para si, bem como para todas as pessoas que podem passar por lá.