Uma casa de família muito moderna

Esta imagem mostra a moderna fachada da habitação. Aqui torna-se perceptível a dinâmica dos pisos e dos vãos. Tendo estes um aspecto muito particular que são as janelas que fazem a esquina do edifício, desconstruindo a uniformidade da fachada. Não só os vãos como também o reboco branco dão a esta casa um aspecto muito fresco e moderno.

No exterior, um deck de madeira acompanha a fachada da casa. Este deck está relacionado com a envolvente, um jardim relvado. Pontualmente observam-se algumas plantas de jardim e ao fundo parece ver-se a paisagem envolvente, de caracter muito natural.