O homify 360º de hoje mostra-lhe algo muito nosso, uma casa decorada com simplicidade à Portuguesa, com vários elementos que nos falam da história e cultura de um povo, traduzida na decoração de uma casa com três pisos e com capacidade para seis pessoas, uma grande família.

É uma casa em Lagos que pertence a três gerações e foi recentemente restaurada pela bisneta. Hoje, a casa Sul, com soalhos e tectos de madeira antiga transportam o visitante para um espaço cheio de história e tranquilidade, em que o mar e a luz são elementos sempre presentes.

Inspire-se com este projecto da equipa de designers de interiores de Sintra ALMA PORTUGUESA.