Antiga fábrica transformada em habitação rústica

Depois da intervenção foi esta a solução. Agora a cozinha é totalmente aberta para a zona da sala de jantar e a passagem e movimentação ficou bem mais facilitada. A cozinha foi marcada com um piso de cerâmica hidráulica de estampado interessante, e apesar de ser idêntico a alguns usado antigamente, este é recente e é a prova que o vintage e o old school voltaram em força. As paredes brancas brilham no espaço e contrastam com os móveis pretos e bancada em madeira.

As traves e vigas em madeira também aqui foram deixadas à vista, com o intuito de valorizar o passado e traz~e-lo para o presente e futuro. Móveis em madeira fazem a ligação entre a cozinha e a zona de refeições.