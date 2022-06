Convento transformado em habitação fascinante

Um Hall repleto de requinte e elegância, com um magnífico tapete avermelhado, alguns quadros bonitos e o elemento mais chamativo, uma mesinha à antiga, em madeira escura com pernas super elegante sobre a qual se encontra um peça dourada que reforça o requinte deste espaço. O chão deste espaço é em madeira e as paredes foram pintadas de uma cor muito clara, subtil e muito especial, a iluminação faz-se pela colocação de discretas lâmpadas no tecto.