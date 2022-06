Uma casa de filme com surpresa incluída

A partir desta perspectiva percebemos como a casa tem uma estrutura mais moderna, quando comparada com a anterior. Os rasgos distintos como as janelas de esquina e o piso em madeira de ripas horizontais em combinação com detalhes do vidro com metal – as mesmas permitem uma abundante iluminação, criando uma integração visual do interior até ao exterior.

As janelas recebem vistas maravilhosas e coloridas graças às flores que se encontram no canteiro das mesmas, mas o desenho é completado com espaços delicados e de relaxamento para toda a família.