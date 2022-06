Antes e depois: remodelação inesperada em apartamento em Londres

Como já tínhamos referido, é no 1º andar que se localiza a zona mais privada da casa. Aqui estão presentes 3 quartos e um deles é suite, ou seja, contem a sua própria casa de banho e ainda uma zona de closet.

Ainda nos mesmos tons e com a mesma linguagem do piso inferior, os tons quentes mantêm-se e o lado quente aparece com a madeira como material nas mesas de cabeceira. Na parede de cabeceira de cama, foi colocado um papel de parede que aumenta consideravelmente o lado acolhedor do espaço. Uma imagem de uma parede com a presença do passar do tempo é notada com uma área com ferrugem que condiz exactamente com o tom da madeira.