Moradia com piscina maravilhosa

E porque uma moradia não se faz só de fachadas, vamos agora para o interior! Está a gostar do resultado? Continue a ler, e perceba como um projecto destes pode levar uma determinada lógica, do início ao fim! Já lhe demos a entender a lógica do uso da madeira, enquanto material que faz as transições principais para o exterior. Nesta fotografia, percebe-se a relação directa entre cotas: um espaço no piso inferior com acesso privilegiado à piscina, através de degraus em madeiras, que arrancam de um deck no mesmo material.