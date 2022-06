Extraordinárias salas de estar!

Em Moçambique um espaço projectado pelos portugueses Artspazios, Arquitectos e Designers, mostra-nos o poder do seu profissionalismo e do saber e conhecimento aprofundado sobre os materiais, as cores e as dimensões. Esta mega sala de estar é composta por diferentes zonas, algumas delas a baixo do nível do solo, em que cada espaço é individual e único. Uma lareira preta faz o centro de cada espaço e proporciona momentos de lazer com amigos ou família de forma confortável à volta desta. O pavimento e o tecto é no material tendência do momento, em cimento. O seu aspecto frio é aqui contrastado e equilibrado com materiais como a madeira e com tons quentes.