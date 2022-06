Projecto encantador de interiores históricos

Partindo da vontade de preservar as memórias inerentes à época construtiva, o atelier procurou preservar a tipologia construtiva mantendo a sua estrutura e linguagem, combinando-a com as exigências de conforto da contemporaneidade. Deste modo o projeto desenvolveu-se em torno de detalhes cirúrgicos que garantiram uma nova vida ao espaço sem incorporar contrastes dramáticos com o edificado ou com a envolvente.

À semelhança do espaço comum de sala no piso térreo, também nos quartos algumas paredes em granito foram preservadas. Desta forma, os tons claros que cobrem os tectos e algumas das paredes, são contrariados por estas paredes de granito. É graças a esta opção que, pela mistura de tons, o quarto se torna visualmente mais acolhedor e interessante.