As irmãs gémeas!

Como é habitual em projectos de moradias em banda, parte-se sempre do pressuposto da repetição. Cria-se uma espécie de modulo base, repetindo-o de forma a tirar partido desse mesmo resultado. Alcançar harmonia volumétrica entre todos os volumes não é tarefa fácil e apesar de ainda não estar completo, percebe-se facilmente a intenção da equipa de arquitectos.

O conceito geral do projecto é bastante assertivo: o bloco do conjunto é repartido através de escadas exteriores que separam fisicamente as moradias. O resultado é um deslocamento das zonas interiores, permitindo uma maior privacidade, nomeadamente no que diz respeito à propagação do ruído.