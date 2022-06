Um mesmo prédio, uma nova vida!

Nos dias de hoje, uma das tarefas mais exigentes na cidade do porto, é a intervenção na enorme quantidade de antigos edifícios históricos na baixa da cidade. Por trás da tradicional fachada de azulejos deste edifício do século 19, o atelier português OODA, encarregou-se deste projecto de renovação de uma construção do século 19, convertendo-a num edifício com 17 unidades de habitação para jovens e estudantes no geral.

O edifício DM2, assim lhe chamam, localiza-se no centro cidade do Porto, mais propriamente na baixa da cidade, uma zona prioritária dos programas de reabilitação e intervenção da cidade. Data do ano 1895 e foi originalmente desenhado como uma única moradia, mas acabou dividido em vários andares, transformado num escritório e edifício de serviços no final do século 20.