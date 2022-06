7 coisas importantes que precisa de saber antes de comprar uma casa

Não se deixe ir apenas pelo que lhe dizem. Por vezes, os problemas de construção estão camuflados. No momento da comprar uma casa, não tenha receio de fazer perguntas. O que deixa para depois, poderá trazer-lhe graves problemas e tornar-se dispendioso.

Se o estado de construção estiver em boas condições, como tão bem exemplifica a MUDA Home Design, poderá sair-lhe mais cara a aquisição, mas também mais duradoura. No entanto, são várias as pessoas que optam por comprar casas em mau estado, para depois avançarem com as obras que consideram mais indicadas. Permitindo, por outro lado, transformar a casa no projeto que tanto ambicionam.