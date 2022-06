O que deve saber antes de comprar TV em 2016

É isso existem tantas siglas, tantas especificidades que poderemos nos sentir meio perdidos na hora de comprar a nossa televisão e convém percebemos, um pouco pelo menos o que cada um destes nomes pomposos significam.

O plasma – é usado a mesma tecnologia das lâmpadas fluorescentes, mas ajustada para as TV's. As telas de plasma foram consideradas as melhores do mercado, até os modelos LED aparecerem… É uma tecnologia mais antiga, dentro da onda das televisões finas e de alta resolução.

3D – sabemos um pouco sobre este termo, devido aos filmes do cinema em três dimensões, como o famoso filme Avatar. Esta tecnologia saltou também para as televisões, onde existe sempre a opção de ver em 3D ou não.

LCD - nestas televisões é usado o cristal líquido, a sua tecnologia é a semelhante à dos monitores de computador, mas aperfeiçoada para dar maior contraste, brilho e uma maior taxa de atualização das imagens. É uma boa opção para quartos e salas e ambientes claros, já que esse tipo de ecrã não recebe muito reflexo.

LED – que significa Light Emitting Diode, é uma tecnologia ainda recente, consiste basicamente num ecrã LCD convencional, mas iluminada atrás por LED's. Tem uma boa qualidade de imagem e menor consumo de energia, mas são geralmente mais caras. Têm ainda, uma reprodução de imagens em Full HD.

OLED – as televisões OLED's não necessitam de luz na parte de trás, emitem luz própria. Sendo assim possível serem mais finas ainda, mais leves e com uma qualidade inquestionável. Estão ainda a entrar no mercado, é bastante inovador e recente… em 2016 já sabe, irá ouvir falar de televisões OLED!

4K – é a televisão super futurista mas que pertence ao presente…