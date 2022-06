Um paraíso na terra

Hoje vamos mostrar-lhe um local magnífico que o irá pasmar. A habitação que de seguida ficará a conhecer é uma das Villas situadas perto da Praia d'El Rey, um destino espantoso para férias mas também um lugar mágico para viver.

A decoração dos ambientes foi integralmente efectuada pelos profissionais de ALOJADECORAÇÃO. A Loja tem vindo a desenvolver projectos nas mais variadas vertentes da Arquitectura nomeadamente na área do design e da decoração. Desde estabelecimentos comerciais a espaços privados tudo começa com um estudo espacial prévio, a partir daí passa-se para a escolha de materiais, cores, mobiliário e até iluminação! O objectivo desta empresa é o de criar ambientes distintos e acolhedores que vão de encontro à vontade e à personalidade do cliente.

Venha daí e fique a conhecer um espaço maravilhoso e cheio de requinte!