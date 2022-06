Que lava loiça escolher para a cozinha?

Há torneiras e torneiras, esta é, sem duvida, a torneira. A forma como se apresenta, a partir da parede, torna esta cozinha diferente do habitual. Por norma, a torneira surge do lava loiça, mas esta rompe da parede, fazendo lembrar as chafarizes das aldeias. E que boas recordações nos trazem…

A vida, a moda, as escolhas são um ciclo. O passado é sempre a melhor forma de melhorarmos o presente, com os olhos postos no futuro. Deixe os seus sonhos de criança, juntarem-se aos seus gostos atuais e acredite que a vida será muito mais sorridente, na sua cozinha na qual passa várias horas de vida. Sinta-se bem a cozinha ou, mesmo, a lavar a loiça.