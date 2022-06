Os mais fantásticos lugares para relaxar!

E porque nem só os cenários idílicos nos fazem sonhar, aqui lhe deixamos uma proposta diferente de cenário de descontracção com um ambiente eminentemente industrial com um design contemporâneo. Uma vez mais repare na iluminação discreta (no pavimento) e na simplicidade do design que compõe este local, perfeito para relaxar, sem sair de casa. Este fantástico design chega-nos directamente da Rússia do atelier MC Interior. Sentiu-se inspirado por este exemplo? Verifique aqui como poderá ter o seu próprio Spa na sua casa-de-banho!