Dicas para a sua sala de jantar!

Começamos com uma sala diferente! A escolha de um tema para aplicar na decoração pode ser um dos caminhos a seguir. Neste caso identificámos o tema marítimo, enquanto excelente opção de modo a tornar o local especial. Repare como existe um elemento que se destaca e que conforma todo o espaço: o quadro! É verdade, esta sala destaca-se pela sua simplicidade, no entanto, o quadro com inspiração marítima rapidamente transformou o local, atribuindo-lhe cor, ritmo e um maior destaque!