Fantásticas ideias com pedra na casa de banho

A decoração com pedra é responsável por criar um clima charmoso e bucólico nos interiores. O uso da pedra natural pode acontecer nas paredes, o que deixará o seu espaço mais autêntico e elegante. Uma das possibilidades de pedra é o mármore. A qualidade do mármore depende da sua origem. Os mais resistentes são normalmente mais caros e mais difíceis de serem encontrados. Se optar pelos modelos mais baratos, pode-se ter problemas com a facilidade de manchar. Para manter e limpar, nunca utilize cândida ou produtos multi-uso. Procure efectuar a limpeza com apenas pano húmido e sabão neutro.