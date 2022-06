Um guia para tornar a sua casa mais sexy!

Velas. “What else?” As velas são perfeitas para criar um ambiente aconchegado, romântico e intimista. Há qualquer coisa de especial em ver o efeito da chama a dançar na parede e a tornar a atmosfera mais cálida. A própria luz que as velas irradiam pousa nas pessoas de forma lisonjeadora.

Pode espalhá-las pela casa toda, pode abrigá-las em lanternas com recortes que criem desenhos nas paredes, pode levá-las para o exterior – tem piscina ou uma varanda agradável? Então, não se iniba de usar essas zonas! – pode pousá-las no parapeito da janela do quarto criar arranjos com o auxílio de água ou outros elementos ou pura e simplesmente pousá-las no chão. Sempre com cuidado. Não queremos que uma noite a dois acabe numa noite a dois + os bombeiros sapadores da região.

As velas, que evocam o elemento fogo e, por isso, atração e sensualidade, também têm determinados significados associados às cores. O vermelho é a cor da paixão por excelência, o cor-de-rosa do romantismo e do afecto e as brancas lembram pureza. Não precisa de optar por uma só cor. Misture as cores e divirta-se!